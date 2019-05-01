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«ЦеСИС НИКИРЭТ» и «Власть труда» отобраны для участия в федеральном проекте

15:19 | 01.05.2019 | Экономика

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Пенза, 1 мая 2019. PenzaNews. Эксперты АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» отобрали ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» и ЗАО «Фанерный завод «Власть труда», осуществляющие деятельность в Пензенской области, для участия в первой волне проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

«ЦеСИС НИКИРЭТ» и «Власть труда» отобраны для участия в федеральном проекте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, планируется, что эксперты, при участии которых будут внедряться нововведения, начнут работать на этих предприятиях 28 мая.

Еще девять производств включены в перечень кандидатов на участие в проекте в будущем — в августе и ноябре 2019-го и в последующие годы.

Кроме того, два предприятия, на которых уже используются эффективные производственные системы, рекомендованы в качестве участников, внедряющих мероприятия проекта самостоятельно.

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Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» рассчитан на период по 31 декабря 2024 года. Его куратором является министр финансов России Антон Силуанов.

Включает в себя три федеральных проекта: «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».

Предполагается, что участие в проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» позволит заводам реализовать мероприятия по повышению производительности труда и внедрению системы бережливого производства. Кроме того, они смогут принять участие в программе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности, а также получить доступ к другим видам господдержки.

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