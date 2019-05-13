Пензенский Минстрой нарушил порядок предоставления субсидий на 500 млн. рублей Экономика

Пенза, 13 мая 2019. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области выявила нарушения бюджетного законодательства, допущенные министерством строительства и дорожного хозяйства региона при реализации государственных программ в сфере безопасности дорожного движения.

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«Органы местного самоуправления региона необходимые для получения бюджетных средств документы предоставляли не в полном объеме либо не в соответствии с установленными критериями. Однако министерством эти обстоятельства были оставлены без внимания, и с администрациями муниципалитетов заключены соглашения о субсидировании в общем объеме свыше 500 млн. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что вопреки действующим требованиям региональный Минстрой своевременно не разместил отчеты об исполнении мероприятий госпрограммы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы».

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«По выявленным нарушениям порядка предоставления субсидий в отношении заместителя начальника управления строительства и дорожного хозяйства министерства прокуратурой области было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.15.3 КоАП РФ «Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов». Постановлением Ленинского районного суда Пензы чиновник оштрафован на 10 тыс. рублей», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что с целью устранения нарушений, причин и условий, им способствовавших, прокуратурой области внесено представление заместителю председателя правительства региона.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен», — сказала она.