Новые дороги в Пензе: нереализованные идеи и проекты, которые ждут воплощения Статьи

Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Город нередко сравнивают с живым организмом, в котором все взаимосвязано. Взять хотя бы транспортную сеть, архитектуру и инженерные коммуникации. Если, например, к территории нельзя проехать, вряд ли она будет восприниматься как привлекательная для жизни или ведения бизнеса. Что касается дорог, в последнее время часто приходится слышать о работах по ремонту или реконструкции уже существующих, а вот проекты по строительству новых реализуются гораздо реже. Между тем потребность в них в Пензе имеется.

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Если спросить отдельно взятого жителя о том, где, по его мнению, нужно проложить новую дорогу, он, скорее всего, подумает о пути, который ежедневно преодолевает от дома до работы. С большой долей вероятности на нем окажется участок, не справляющийся с постоянно растущим потоком машин, которому нужна альтернатива.

Но если уйти от частностей и посмотреть на улично-дорожную сеть в целом, то общий взгляд на проблему может быть несколько иным. В поле зрения окажутся территории, по-настоящему нуждающиеся в новых транспортных связях с другими микрорайонами.

Дальнее Арбеково и Заря

На сегодняшний день Октябрьский является самым большим районом Пензы по численности населения. Здесь живут около 183 тыс. человек из 522 тыс. При этом территория активно застраивается: новые многоэтажные дома практически вплотную приблизились к трассе М5 «Урал», а за ней идет освоение Зари.

По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, с учетом этого запланирован ряд шагов по улучшению транспортной доступности. Так, актуализируется документация по объекту «Общегородская магистраль от II микрорайона Арбеково до микрорайона малоэтажной застройки Заря с примыканием к федеральной дороге М5 «Урал». Намечено обустроить автодорогу западнее микрорайона №6 третьей очереди строительства, еще одна проектируется севернее него. Также в перспективе появится кольцевая дорога вокруг седьмого микрорайона Арбеково.

Помимо этого, в планах — реконструкция улицы Новоселов и строительство внутриквартальных дорог в районе улицы Бадигина.

В свою очередь доцент кафедры «Организация и безопасность движения» ПГУАС Олег Володин, который в 2010–2016 годах возглавлял МБУ «Центр организации дорожного движения города Пензы», обращает внимание на то, что проспект Строителей — от торгового центра «Весна» и до улицы 65-летия Победы — так и не был достроен.

«Он сделан наполовину. То есть как бы пробили «окошко», чтобы обеспечить некую коммерческую привлекательность «Арбековской заставы», и на этом бросили. Его нужно довести до ума», — говорит он и добавляет, что на этом участке должно быть четыре полосы движения, а не две, как сейчас.

При этом вопрос о том, пойдет ли дорога еще дальше — до улицы Побочинской, на его взгляд, имеет второстепенное значение.

Другой немаловажный момент — оторванность Зари, которую от основной части города отделяет федеральная автодорога. Наряду с частным сектором, там присутствуют и многоквартирные дома, а вот работать особо негде. Поэтому транспортная доступность чрезвычайно важна.

На сегодняшний день поток из Зари направляется на проспект Победы. По мнению Олега Володина, это неправильно. Одним из решений может стать строительство новой дороги, которая пойдет через М5 вторым уровнем и будет выходить на проспект Строителей. Это повлечет дополнительную нагрузку на него, но за счет регулирования движения с помощью светофоров транспорт будет постепенно распределяться.

Забытая идея о дороге на улице Глазунова

За последние 10 лет к идее связать проспект Строителей и улицу Рахманинова новой дорогой, которая будет пролегать по улице Глазунова, возвращались неоднократно. В 2011 году для обсуждения этого предложения с жителями на место выезжали Иван Белозерцев, который на тот момент был главой города, и Роман Чернов, занимавший тогда пост мэра.

В 2016-м Иван Белозерцев, к тому времени возглавивший Пензенскую область, поручил вновь проработать вопрос о создании сквозной дороги. Но каких-либо заметных сдвигов до сих пор не видно.

Между тем возможность свернуть с проспекта Строителей в сторону проспекта Победы у «Олимпа» избавила бы автомобилистов от необходимости ехать до улицы Тернопольской, которая зачастую перегружена.

Споры вокруг Центрального рынка

Организация сквозного проезда по улице Бакунина в Пензе — на участке, где в настоящее время располагается Центральный рынок — относится к тем вопросам, споры вокруг которых не утихают.

Несколько месяцев назад свою позицию на этот счет обозначил губернатор Иван Белозерцев.

«Отремонтировав Бакунинский мост, нам нужно открывать дорогу по улице Бакунина напрямую. Это тоже будет правильное решение, и другого пути у нас нет. Мы расширяем [дороги]. У нас этих поворотов, разворотов, пробок не должно быть», — сказал он на пресс-конференции в декабре 2018 года.

Вместе с тем доцент ПГУАС Олег Володин предполагает, что одно только открытие сквозного проезда по нынешней территории Центрального рынка эффекта не даст.

«Ситуация далеко неоднозначная. Я бы с этим не торопился. Если уж открывать [Центральный рынок], то нужен полноценный проект, нужно полноценное обустройство, возможно, с изъятием каких-то территорий, с обустройством пешеходных зон», — отмечает собеседник, добавляя, что в этом случае надо также делать доступным проезд по улицам Куприна и Сборной, то есть запускать комплекс дорожных связок, чтобы транспортные средства имели возможность распределиться в разных направлениях.

Путепровод через реку Суру и железную дорогу

Мост имени ФУ БХУХО (Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия), или Леонидовский путепровод, как его чаще называют, является еще одним объектом, заслуживающим внимания при обсуждении дорожной инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию первой очереди объекта был приурочен к 350-летию Пензы, то есть состоялся около 6 лет назад. Однако отдельные элементы сооружения не функционируют до сих пор.

При этом, по мнению Олега Володина, подъем и спуск в районе улицы Злобина помог бы разгрузить улицы Кирова, Урицкого и Измайлова.

«Это существенно повлияет на распределение транспортных средств именно в центральной части города», — говорит он, особо отмечая востребованность съезда в направлении Терновки.

В актуальности этих слов сомневаться не приходиться, так как поток автомашин, следующих в сторону улицы Терновского — по пути в микрорайон «Город Спутник» и аэропорт — со временем только растет.

Кстати, эта дорога тоже была реконструирована в преддверии юбилея города, но с годами, по наблюдениям автомобилистов, на ней стало «тесновато».

Альтернатива улице Терновского — дорога-дублер

Разговоры об этом проекте тоже ведутся уже несколько лет, но сейчас, кажется, тема получила новый виток развития. В марте на совещании в Минстрое Пензенской области были представлены предложения холдинга «Термодом» по улучшению транспортной доступности «Спутника».

Компания выступает за то, чтобы дорога-дублер прошла вдоль реки Суры параллельно улице Терновского до улицы Луговой через новый мост, который тоже предусмотрен в проекте. Предполагается, что дальше движение продолжится до Свердловского моста с устройством развязки.

В итоге микрорайон будет связан с Пензой-II и Пензой-III, минуя центр города.

По предварительным подсчетам специалистов, дублер позволит почти на треть разгрузить автомобильный поток на улице Терновского.

Кроме того, застройщик предлагает обновление улицы Ростовской, по которой через новую планируемую развязку можно будет попасть на улицу Окружную в объезд существующих маршрутов.

В том, что новая дорога необходима, пожалуй, не сомневается никто. Как отмечает мэр Пензы Виктор Кувайцев, в «Спутнике», как и в Арбеково, активно ведется многоэтажное строительство, поэтому обеспечение транспортного сообщения микрорайона находится в числе приоритетов.

Хотя формально, стоит напомнить, «Спутник» к Пензе не относится. Он располагается на территории Засечного сельсовета, но, несмотря на это, воспринимается жителями как неотъемлемая часть города. По мнению губернатора Ивана Белозерцева, данный микрорайон вместе с региональным центром фактически уже образует агломерацию. А это значит, что и развитие транспортных связей вполне логично.

Как поясняет начальник ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» Василий Глаголев, на данном этапе необходимо изучить все предложения и имеющиеся возможности, после чего выбрать правильную трассу прохождения новой дороги, чтобы она позволяла распределить транспортные потоки и не спровоцировать новые заторы.

«Вот этот вопрос нужно решить. То есть без строительства транспортных развязок не обойдется никак, но их нужно оптимально выстроить, чтобы решить все поставленные задачи», — говорит он.

Вместе с тем Василий Глаголев обращает внимание на то, что мало подготовить проект. Надо, чтобы он еще соотносился с генеральным планом города, который как раз находится в стадии актуализации. Завершить эту работу намечено осенью 2019 года.

К тому же все упирается в финансирование. Предварительно рассматривается возможность обустройства альтернативного пути в развивающийся микрорайон в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Кроме как «БКАД», я пока не вижу никаких вариантов», — поясняет Василий Глаголев, добавляя, что начать реализовывать капиталоемкие проекты по строительству дорог ориентировочно планируется с 2021 года.

Преграды в виде воды и железнодорожных путей

При проектировании новой дороги, которая должна стать альтернативой улице Терновского, необходимо учитывать то, что в этой части города есть естественная преграда в виде реки, а также проходит железная дорога.

«Я понимаю, почему «Термодом» вот эту тему считает актуальной — с выходом на правобережье. Чтобы связать свою базу с местами стройки. Для них смысл есть — получить мостовой переход, который будет обслуживать город. Это правильная мысль, в принципе. И город должен быть в этом заинтересован. Но только об этом направлении говорить я бы не стал», — рассуждает Олег Володин.

Он предлагает присмотреться к бессветофорной развязке на Бауманском путепроводе: на нее можно вывести дорогу, которая пойдет из «Спутника» вдоль берега реки.

Отсюда водители смогут двигаться в разных направлениях — и по улице Баумана в сторону центра, ГПЗ-24 и Заречного; и по улице Металлистов в направлении Окружной.

Консультанты из Воронежа

Чтобы получить взгляд со стороны, была привлечена воронежская проектно-изыскательская организация «Центр-Дорсервис». До этого она уже работала в Пензе — ее специалисты готовили проектную документацию по первому этапу реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной.

По словам начальника комплексного дорожно-мостового отдела компании Николая Мельничука, он лично принимал участие в выездном совещании регионального Минстроя, участники которого прошли маршрут ногами, чтобы оценить исходные условия.

Теперь воронежские специалисты представят собственное видение того, как можно организовать въезд в строящийся микрорайон «Спутник» и выезд из него.

«Задача стоит до конца апреля предложить несколько вариантов», — уточняет собеседник.

Предполагается, что после этого все заинтересованные стороны вернутся к обсуждению вариантов строительства дублера.

Пока ищут решение с одной стороны, начинают строить с другой

Определенные меры для того, чтобы разгрузить улицу Терновского, предпринимаются уже сейчас, правда, не со стороны Пензы. Забрать часть транспортного потока, следующего по трассе из Шемышейки, Усть-Узы и Алферьевки, призвана улица Алая, по которой, не доезжая до Гидростроя, можно свернуть в «Спутник».

15 апреля состоялся электронный аукцион, по результатам которого реализацией первого этапа данного проекта займется ООО «Гелиос». В рамках контракта почти на 3,7 млн. рублей компании предстоит к августу провести подготовительные работы для строительства участка от улицы Ново-Терновской до улицы Олимпийской.

Согласно данным портала госзакупок, в частности, намечено обустроить дождевую канализацию, наладить наружное освещение и установить светофорный объект.

Как поясняет глава администрации Засечного сельсовета Василий Мосягин, в целом строительство дороги оценивается примерно в 80 млн. рублей, но местному бюджету потянуть такую нагрузку в одиночку нереально. Поэтому проект будет реализовываться на условиях софинансирования — значительную часть на себя возьмет федеральный центр.

«Приличная будет дорога — четырехполосная, с пешеходными и велодорожками», — рассказывает он. Весь объем работ рассчитан на три года — 2019, 2020 и 2021.

Кстати, Засечный сельсовет, наряду с Пензой и городом Заречным, не первый год участвует в федеральном проекте, призванном улучшить ситуацию с дорогами в стране. По словам Василия Мосягина, дополнительные транспортные артерии необходимы, так как люди все чаще едут работать в Пензу, и нагрузка на имеющиеся дороги возрастает.

Стремление к комфорту

Если обратиться к программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Пензы на период до 2026 года, то развитие дорожного хозяйства указано в ней в числе основных задач. При этом еще на момент утверждения этого документа — два года назад — отмечалось, что в городе наблюдается ежегодное увеличение автотранспортного парка, резкое увеличение интенсивности движения на улицах, а заторы стали повседневным явлением, причем их количество и продолжительность постоянно растут. В настоящее время эта тенденция сохраняется.

Между тем комфортность проживания в городе определяется в том числе транспортной доступностью, над повышением которой необходимо работать постоянно, не только обсуждая варианты, но и реально меняя ситуацию к лучшему.

Светлана Полосина