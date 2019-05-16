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«Союз пензенских кондитеров» впервые представил продукцию в Азербайджане

09:01 | 16.05.2019 | Экономика

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Баку, 16 мая 2019. PenzaNews. Предприятия кластера «Союз пензенских кондитеров» впервые принимают участие в 25-й юбилейной международной выставке «WorldFood Azerbaijan – 2019», которая проходит в Баку.

«Союз пензенских кондитеров» впервые представил продукцию в Азербайджане

Фото: ООО «ЦКР»

На объединенном стенде продукцию представили компании «Мирослада», «Пензенская шоколадная компания» и «Ванюшкины сладости».

Ожидается, что зарубежное мероприятие будет способствовать продвижению продукции компаний «Союза пензенских кондитеров» на новые рынки.

В рамках выставки предусмотрены двухсторонние встречи в формате B2B («бизнес для бизнеса»), которые являются дополнительной платформой для создания новых и укрепления уже имеющихся деловых связей.

Организатором стенда пензенского кондитерского кластера выступило ООО «Центр кластерного развития».

Выставка «WorldFood Azerbaijan» проходит в Баку с 15 по 17 мая. Она объединила производителей, дистрибьюторов и экспортеров сферы пищевой промышленности Азербайджана и других стран.

Территория выставки является не только инструментом демонстрации продукции, оборудования и презентации услуг, но и местом, где дается старт к дальнейшему развитию международных торгово-экономических отношений.

Участниками мероприятия в 2019 году стали 189 компаний из 19 стран, в том числе из Литвы, Словении, Украины, Хорватии, Индии, Турции, Шри-Ланки. Традиционно в выставке принимают участие регионы России. На этот раз на ней представлены товары из Башкирии, Кабардино-Балкарии, Владимирской, Пензенской и Воронежской областей.

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