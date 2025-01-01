Форум предпринимателей Пензенской области состоится 27–28 мая

Программой мероприятия предусмотрены мастер-классы, дискуссии и другие форматы взаимодействия.
В качестве спикеров и модераторов выступят эксперты как регионального, так и федерального уровня. Среди них — руководитель исследовательско-экспертных проектов, направленных на комплексное развитие рынка франчайзинга в России, Екатерина Скареднова-Вайс, президент Центра молодежных и предпринимательских инициатив «Поколение 2025» Диана Гуц, бизнес-тренер Владимир Якуба и другие.
Как ожидается, в ходе форума участники смогут не только обсудить актуальные вопросы развития бизнеса, но и обменяться опытом, получить консультации представителей различных органов власти.
Для участия в мероприятии необходимо пройти процедуру регистрации на сайте форума.
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