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Форум предпринимателей Пензенской области состоится 27–28 мая

10:57 | 16.05.2019 | Экономика

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Пенза, 16 мая 2019. PenzaNews. Форум предпринимателей Пензенской области пройдет на базе библиотеки имени М.Ю. Лермонтова 27 и 28 мая.

Форум предпринимателей Пензенской области состоится 27–28 мая

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Программой мероприятия предусмотрены мастер-классы, дискуссии и другие форматы взаимодействия.

В качестве спикеров и модераторов выступят эксперты как регионального, так и федерального уровня. Среди них — руководитель исследовательско-экспертных проектов, направленных на комплексное развитие рынка франчайзинга в России, Екатерина Скареднова-Вайс, президент Центра молодежных и предпринимательских инициатив «Поколение 2025» Диана Гуц, бизнес-тренер Владимир Якуба и другие.

Как ожидается, в ходе форума участники смогут не только обсудить актуальные вопросы развития бизнеса, но и обменяться опытом, получить консультации представителей различных органов власти.

Для участия в мероприятии необходимо пройти процедуру регистрации на сайте форума.

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