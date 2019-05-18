В Пензе директор объединения бизнес-инкубаторов наказан после трудоустройства супруги Экономика

Пенза, 18 мая 2019. PenzaNews. Директор государственного казенного учреждения «Пензенское региональное отделение бизнес-инкубаторов» («ПРОБИ») привлечен к дисциплинарной ответственности в связи выявлением факта нарушения антикоррупционного законодательства.

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«Установлено, что директор ГКУ «Пензенское региональное отделение бизнес-инкубаторов» 24 сентября 2018 года заключил со своей супругой трудовой договор на исполнение обязанностей главного специалиста в техническом отделе временно — на период нахождения в отпуске по уходу за ребенком основного работника. Мер к уведомлению учредителя — министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области — о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в связи с приемом на работу супруги, руководитель учреждения не принял», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в связи с этим в адрес главы регионального Минпрома Михаила Торгашина было внесено представление, которое к настоящему времени рассмотрено и удовлетворено.

«Руководитель государственного казенного учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности, трудовой договор с его супругой расторгнут», — сказала собеседница агентства.

В мае 2018 года должность директора ГКУ «Пензенское региональное отделение бизнес-инкубаторов» занял Сергей Моргунов, который с 2010 по 2016 годы был главой администрации Тамалинского района. Согласно данным ЕГРЮЛ, он по-прежнему числится руководителем учреждения.

Вместе с тем на сайте ГКУ «ПРОБИ» указано, что временно исполняющим обязанности директора является Максим Кудинов.

