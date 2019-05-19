Планируется заключать единые контракты на проектирование, строительство и ввод объектов Экономика

Пенза, 19 мая 2019. PenzaNews. Правительство Пензенской области утвердило порядок подготовки и согласования проекта решения о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, возведению и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства государственной собственности региона.

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Как поясняется в соответствующем постановлении областного правительства, инициатором должен выступать исполнительный орган государственной власти Пензенской области, заинтересованный в строительстве одного или нескольких объектов в рамках одного мероприятия госпрограммы.

Ему надлежит подготовить проект решения о заключении контракта в форме распоряжения губернатора, согласовать его с ответственным исполнителем программы, после чего вместе с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием направить в три региональных министерства — строительства и дорожного хозяйства, экономики и финансов.

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Также требуется приложить расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта после его ввода в эксплуатацию; обоснование невозможности его строительства без наличия соответствующей формы бюджетных средств; положительное заключение о проведении технологического и ценового аудита инвестиционного проекта.

В течение 15 календарных дней ведомства должны рассмотреть проект решения о заключении контракта и принять решение относительно его согласования.

В случае отказа в согласовании в течение двух рабочих дней со дня принятия такого решения инициатору проекта направляется письменное уведомление с указанием причины.

При согласовании проекта решения о заключении контракта он передается инициатором заинтересованным должностным лицам на визирование и правовую экспертизу.