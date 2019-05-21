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Гендиректор Фонда содействия инновациям посетит форум «InnoMed» в Пензе

08:41 | 21.05.2019 | Экономика

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Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков примет участие в работе VI всероссийского форума в сфере медицинской промышленности и здравоохранения «InnoMed-2019», который пройдет в Пензе 30 и 31 мая.

Гендиректор Фонда содействия инновациям посетит форум «InnoMed» в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, эксперт представит информацию о направлениях, которые поддерживает фонд.

Также он затронет тему реализации нацпроектов.

Кроме того, предполагается, что в ходе визита в Пензенскую область Сергей Поляков проведет двусторонние переговоры с руководством региона по вопросам инновационного развития.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) — государственная некоммерческая организация, которая образована в соответствии с постановлением правительства России от 3 февраля 1994 года.

Среди основных задач — реализация госполитики развития и поддержки в научно-технической сфере, содействие созданию новых рабочих мест, привлечение внебюджетных инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства.

В фонде сформирована сеть из 70 региональных представителей.

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