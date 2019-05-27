Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь–апрель исполнен на 101,9% Экономика

Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. 21 млрд. 183,6 млн. рублей доходов поступило в консолидированный бюджет Пензенской области за период с января по апрель 2019 года, что составляет 101,9% от плана.

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Налоговые и неналоговые доходы составили 14 млрд. 697,1 млн. рублей, или 102,7% к плану, безвозмездные поступления — 6 млрд. 486,6 млн. рублей (100,1%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 101,8%: при плане в 18 млрд. 125,9 млн. рублей фактически поступило 18 млрд. 456,3 млн. рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 11 млрд. 962,1 млн. рублей при запланированном объеме 11 млрд. 641,5 млн. рублей. План выполнен на 102,8%, сообщает пресс-служба министерства финансов Пензенской области.