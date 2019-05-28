В Пензенской области чаще всего встречаются фальшивые купюры номиналом 5 тыс. рублей Экономика

Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. Более половины поддельных банкнот, изъятых из незаконного оборота на территории Пензенской области в I квартале 2019 года, приходится на долю купюр номиналом 5 тыс. рублей.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, с января по март обнаружено 25 фальшивых 5-тысячных купюр, в то время как всего в области выявлено более 40 поддельных банкнот.

По данным учреждения, также из оборота были изъяты 12 поддельных купюр достоинством 1 тыс. рублей, четыре — номиналом 2 тыс. рублей, две — 500 рублей и одна монета номиналом 5 рублей.

Кроме того, выявлена фальшивая иностранная валюта — две купюры номиналом 100 долларов, по одной — 50 и 5 долларов.

По словам управляющего региональным отделением Волго-Вятского главного управления Банка России Геннадия Антонова, в Пензенской области заметна тенденция к сокращению числа обнаруженных поддельных банкнот.

Он связал это в том числе с проводимой профилактической работой.