EN
10:51:10 Вторник, 28 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области чаще всего встречаются фальшивые купюры номиналом 5 тыс. рублей

09:19 | 28.05.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. Более половины поддельных банкнот, изъятых из незаконного оборота на территории Пензенской области в I квартале 2019 года, приходится на долю купюр номиналом 5 тыс. рублей.

В Пензенской области чаще всего встречаются фальшивые купюры номиналом 5 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, с января по март обнаружено 25 фальшивых 5-тысячных купюр, в то время как всего в области выявлено более 40 поддельных банкнот.

По данным учреждения, также из оборота были изъяты 12 поддельных купюр достоинством 1 тыс. рублей, четыре — номиналом 2 тыс. рублей, две — 500 рублей и одна монета номиналом 5 рублей.

Кроме того, выявлена фальшивая иностранная валюта — две купюры номиналом 100 долларов, по одной — 50 и 5 долларов.

По словам управляющего региональным отделением Волго-Вятского главного управления Банка России Геннадия Антонова, в Пензенской области заметна тенденция к сокращению числа обнаруженных поддельных банкнот.

Он связал это в том числе с проводимой профилактической работой.

Загрузка...
Читайте также
Задержан мужчина, пытавшийся незаконно проникнуть в Заречный В Пензе осужден молодой человек, избивший подростка и мужчину у водоема
Мэр Пензы вновь выехал на улицу Чкалова, где при ремонте дороги возникли сложности В Пензенской области 1 июня стартует конкурс «Живи, село!»
Рязанец подозревается в краже почти 200 тыс. рублей у земетчинской пенсионерки Большинство респондентов не выйдут на акцию протеста против коррупции, если на нее позовут через соцсети
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама