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В пензенском правительстве обсудили привлечение резидентов в ТОР «Заречный»

11:14 | 03.06.2019 | Экономика

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Пенза, 3 июня 2019. PenzaNews. Привлечение резидентов к работе на территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» стало центральной темой встречи с участием губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и директора департамента по работе с регионами госкорпорации «Росатом» Андрея Полосина, которая состоялась в правительстве региона в понедельник, 3 июня.

В пензенском правительстве обсудили привлечение резидентов в ТОР «Заречный»

Фото: Pnzreg.ru

«Много усилий было приложено для того, чтобы создать территорию опережающего социально-экономического развития в городе Заречном. На сегодняшний день эта цель достигнута. Теперь перед нами стоит вторая, не менее важная задача — привлечь на площадки Заречного наибольшее количество резидентов, которые будут развивать производство, создавать новые рабочие места, обеспечивать трудовую занятость населения закрытого города», — сказал глава Пензенской области.

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В свою очередь Андрей Полосин отметил, что зареченская ТОСЭР в ряду подобных образований на территории других регионов является одной из ключевых. По его мнению, это позволит ей развиваться быстрее.

Кроме того, заместитель директора департамента по взаимодействию с регионами – директора проектов госкорпорации «Росатом» Андрей Кулинцев пояснил, что как минимум пять потенциальных резидентов находятся в процессе оформления документов, предваряющих начало экономической деятельности на территории опережающего развития в закрытом городе.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, Иван Белозерцев и Андрей Полосин обсудили также текущие вопросы обеспечения деятельности на ТОСЭР, подготовку производственных корпусов и инженерной инфраструктуры для организации новых и дополнительных производств, договорились о дальнейшем взаимодействии по привлечению бизнеса к работе на зареченских площадках.

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