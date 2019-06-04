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Пензенский банк «Кузнецкий» расширил работу с программами господдержки

12:37 | 04.06.2019 | Экономика

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Пенза, 4 июня 2019. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» начал работу еще по двум программам государственной поддержки.

Пензенский банк «Кузнецкий» расширил работу с программами господдержки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, одна из них — программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019–2024 годах, которая осуществляется при поддержке Минэкономразвития РФ в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

«Основной целью данной программы является расширение доступного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Заемщиком может стать субъект МСП, налоговый резидент РФ, который ведет деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях. Процентная ставка в рамках данной программы — 8,5% годовых, размер кредита от 500 тыс. рублей на срок до 10 лет на инвестиционные цели и до 3 лет на пополнение оборотных средств», — пояснили в банке.

В пресс-службе добавили, что второй программой, с которой начал работать «Кузнецкий», стало «Финансирование инвестиционных проектов, реализуемых в моногородах».

«Она направлена на развитие бизнеса в малых городах, на создание новых рабочих мест, на улучшение социально-демографического и экономического статуса города. В Пензенской области статус моногорода имеют Заречный, Сердобск, Никольск и поселок Мокшан», — напомнили в кредитно-финансовом учреждении.

В банке «Кузнецкий» отметили, что в программе могут принять участие индивидуальные предприниматели или юридические лица, являющиеся резидентами РФ при участии собственными средствами в сумме не менее 20%.

«Кредит выдается в размере от 10 до 250 млн. рублей на срок до 15 лет под 0% годовых. Одним из обязательных условий финансирования инвестиционных проектов является обеспечение банковской гарантии. Банк «Кузнецкий» аккредитован в некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в качестве банка-гаранта», — уточнили в пресс-службе.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

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