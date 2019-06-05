Пензенская область может предложить Италии новые направления для работы — Иван Белозерцев Экономика

Санкт-Петербург, 5 июня 2019. PenzaNews. Пензенская область может предложить Италии новые направления для совместной работы. Такое мнение губернатор Пензенской области Иван Белозерцев высказал в ходе рабочей встречи с президентом Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду, 5 июня.

Фото: Pnzreg.ru

По его мнению, ими могут стать швейное производство, выпуск фурнитуры и тканей для мебельной промышленности, а также проекты в строительной и сельскохозяйственной отрасли.

Иван Белозерцев напомнил, что на территории региона успешно действуют предприятия с итальянским капиталом: «Пензенский завод Телема Гино», производящий промышленное оборудование для железнодорожной отрасли, и компания Simem, наладившая производство строительных домокомплектов совместно с комбинатом «Бетониум».

«Для масштабного сотрудничества у нас в регионе есть все необходимое: высокий промышленный и инновационный потенциал, мощная база строительной индустрии, большие возможности сельского и лесного хозяйства, квалифицированные кадры», — сказал глава региона.

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Он пригласил президента Итало-Российской торговой палаты посетить Пензенскую область, чтобы на месте оценить инвестиционный потенциал региона, а также предложил рассмотреть возможность организовать презентацию региона в Италии.

«Для нас очень важно сформировать качественно новое представление о Пензенской области как о субъекте Российской Федерации, привлекательном для ведения бизнеса на международном уровне. Нам есть что предложить инвесторам, начиная от инфраструктуры для ведения бизнеса, заканчивая преференциями для крупных проектов» — добавил губернатор.

Винченцо Трани выразил готовность участвовать в процессах расширения сотрудничества между Пензенской областью и Италией, прежде всего в сфере малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба областного правительства.