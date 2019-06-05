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Пензенский губернатор провел встречу с замглавы Минэкономразвития России

12:42 | 05.06.2019 | Экономика

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Санкт-Петербург, 5 июня 2019. PenzaNews. Деловая встреча заместителя министра экономического развития России Вадима Живулина, губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и первого заместителя председателя правительства региона Андрея Лузгина состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду, 5 июня.

Пензенский губернатор провел встречу с замглавы Минэкономразвития России

Фото: Pnzreg.ru

Иван Белозерцев проинформировал Вадима Живулина, что последние 4 года значительную динамику показывает малый и средний бизнес региона.

«Мы рассчитываем, что к 2024 году общее число занятых в малом и среднем предпринимательстве превысит 200 тыс. жителей. Это плюс 40 тыс. к нынешнему числу занятых в указанной сфере. Наша задача — создать условия, при которых бизнес будет активно развиваться», — сказал глава региона.

Он попросил выделить средства федерального бюджета на строительство индустриальных парков «Союз» в Пензе и «Мастер» на площадях «Сердобского машиностроительного завода» в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

«В настоящее время разработана проектно-сметная документация на реконструкцию парка «Союз», ожидается получение положительного заключения государственной экспертизы. Если нам удастся реализовать этот проект, будет открыто около 600 рабочих мест», — пояснил Иван Белозерцев.

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Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в ходе деловых переговоров стороны также рассмотрели вопросы включения региональных объектов в план строительства магистральной инфраструктуры и федеральную адресную инвестиционную программу.

Еще одной темой стало включение туристических объектов региона в программу развития туризма РФ.

В частности, Иван Белозерцев сообщил заместителю министра экономического развития России о готовящемся к реализации региональном туристическом проекте «Всесезонный спортивно-оздоровительный развлекательный центр с четырьмя горнолыжными трассами «Засека» и о работе по инвестиционному проекту «Историко-культурный комплекс «Золотаревское городище».

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