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В конце года будет открыто пензенское торговое представительство в Китае

08:38 | 07.06.2019 | Экономика

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Санкт-Петербург, 7 июня 2019. PenzaNews. Открытие торгового представительства Пензенской области в китайской провинции Шэньси стало темой рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева и торгпреда России в КНР Сергея Инюшина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В конце года будет открыто пензенское торговое представительство в Китае

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба правительства региона, АО «Корпорация развития Пензенской области» откроет торговое представительство в городе Сиань в IV квартале 2019 года. Оно будет работать с компаниями-экспортерами региона, заинтересованными в выходе на азиатские рынки. Свои продукты и технологии смогут представить компании региона, ориентированные на экспорт.

В настоящее время несколько пензенских производителей проявили интерес к созданию экспозиции и информационно-консультационного пространства — ООО «УК «Дамате», ПАО «Группа «Черкизово», ООО «Ванюшкины сладости».

Ожидается, что торгпредство будет размещено на территории китайско-российского инновационного парка «Шелковый путь» в современном здании. Площадь, предоставляемая под офис и экспозицию составляет около 500 кв. метров.

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