Портфель привлечения ВТБ в Пензенской области вырос до 20 млрд. рублей Экономика

Пенза, 7 июня 2019. PenzaNews. Портфель привлеченных средств объединенного бизнеса ВТБ в Пензенской области на 1 апреля приблизился к 20 млрд. рублей, увеличившись с начала года почти на 6%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального структурного подразделения кредитно-финансового учреждения.

Фото: пресс-служба структурного подразделения ВТБ в Пензенской области

«Розничный кредитный портфель с начала года увеличился на 5% и достиг 13,2 млрд. рублей. Наибольшую часть занимают кредиты наличными — 6,6 млрд. рублей. Ипотечный портфель на отчетную дату составил 5,4 млрд. рублей», — уточнили в ВТБ.

В пресс-службе добавили, что всего в I квартале 2019 года банк в Пензенской области предоставил жителям региона займов на сумму более 1,7 млрд. рублей, на четверть увеличив результат за аналогичный период прошлого года.

«Лидером по динамике роста стала ипотека — с начала года было выдано 550 млн. рублей жилищных кредитов. Это на 37,5% больше, чем годом ранее. Активно росли также показатели по кредитованию наличными — здесь объем продаж по сравнению с январем-мартом 2018 года увеличился на 24% — до 1,1 млрд. рублей», — пояснили в учреждении.

В банке отметили, что у жителей Пензенской области также отмечается повышение спроса и на сберегательные продукты банка.

«Портфель привлеченных средств частных клиентов на 1 апреля составил 10,8 млрд. рублей — рост с начала года на 5%. За отчетный период банк привлек более 610 млн. рублей средств граждан, что на 30% превышает результат первых трех месяцев прошлого года», — уточнили в ВТБ.

В кредитно-финансовом учреждении добавили, что портфель привлеченных средств юрлиц на отчетную дату составил 9,1 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 7%.

«В сегменте малого и среднего бизнеса количество клиентов увеличилось на 4%, приблизившись к отметке в 3 тыс. Кроме того, в I квартале ВТБ в регионе привлек более 3,6 тыс. клиентов, получающих ежемесячные зачисления на счет. Портфель зарплатных карт достиг 55 тыс. штук», — сказали в пресс-службе.

Комментируя подведенные итоги, управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай отметил, что одной из ключевых задач банка является совершенствование продуктов и сервисов для всех категорий клиентов.

«В текущем году мы продолжили развивать отношения с крупными областными компаниями, а также с динамично развивающимся сегментом МСБ. Большое внимание сосредоточено на работе с частными клиентами. Здесь акцент сделан, прежде всего, на ипотечное кредитование, где, несмотря на высокую конкуренцию, мы отмечаем уверенный рост», — сказал он.

ВТБ зарегистрирован Банком России 17 октября 1990 года под номером 1000. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций выдана 8 июня 2015 года.