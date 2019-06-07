Подписана дорожная карта по использованию «Газпромом» продукции пензенских предприятий Экономика

Санкт-Петербург, 7 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали дорожную карту по использованию энергетической компанией продукции предприятий региона на 2019–2021 годы.

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Она регламентирует действия сторон в рамках проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Пензенской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром», детали которого стали темой обсуждения в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.

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Как сообщает пресс-служба правительства региона, он обеспечивает повышение эффективности и прозрачности процедур доступа промышленной и научно-технической продукции, а также продуктов и услуг организаций региона к закупкам для ПАО «Газпром».

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что реализация проекта будет способствовать увеличению объемов производства высокотехнологичной продукции, а также товаров и услуг для компании.

«Уверен, что этот проект позволит поддержать пензенских производителей, будет способствовать увеличению доли отечественных эффективных технологий, оборудования, систем и материалов, программных продуктов, используемых на объектах ПАО «Газпром». Кроме того, этот проект позволит обеспечить рост научно-технического и промышленного потенциала, оснащение объектов инновационным импортозамещающим оборудованием», — сказал глава региона.