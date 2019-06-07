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Подписана дорожная карта по использованию «Газпромом» продукции пензенских предприятий

16:38 | 07.06.2019 | Экономика

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Санкт-Петербург, 7 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали дорожную карту по использованию энергетической компанией продукции предприятий региона на 2019–2021 годы.

Подписана дорожная карта по использованию «Газпромом» продукции пензенских предприятий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она регламентирует действия сторон в рамках проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Пензенской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром», детали которого стали темой обсуждения в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.

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Как сообщает пресс-служба правительства региона, он обеспечивает повышение эффективности и прозрачности процедур доступа промышленной и научно-технической продукции, а также продуктов и услуг организаций региона к закупкам для ПАО «Газпром».

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что реализация проекта будет способствовать увеличению объемов производства высокотехнологичной продукции, а также товаров и услуг для компании.

«Уверен, что этот проект позволит поддержать пензенских производителей, будет способствовать увеличению доли отечественных эффективных технологий, оборудования, систем и материалов, программных продуктов, используемых на объектах ПАО «Газпром». Кроме того, этот проект позволит обеспечить рост научно-технического и промышленного потенциала, оснащение объектов инновационным импортозамещающим оборудованием», — сказал глава региона.

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