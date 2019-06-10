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«Новапорт Холдинг» намерен приобрести контрольный пакет акций аэропорта Пензы

11:14 | 10.06.2019 | Экономика

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Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. ООО «Новапорт Холдинг» намерено в перспективе приобрести контрольный пакет акций аэропорта Пензы, который на данный момент является государственным бюджетным учреждением области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Новапорт Холдинг» намерен приобрести контрольный пакет акций аэропорта Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Соглашение предполагает разработку компанией инвестпрограммы развития аэропорта в Пензенской области, которая включала бы в себя реконструкцию или строительство нового здания аэровокзального комплекса, грузового терминала, топливозаправочного комплекса, цеха бортового питания и других объектов. […] Есть такое намерение у этой компании приобрести контрольный пакет [акций] аэропорта Пензенской области, вложить финансовые средства в строительство нового терминала, современного, построить этот терминал за собственные средства», — пояснил он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 10 июня.

По словам главы региона, также с потенциальным инвестором достигнута предварительная договоренность об увеличении количества направлений, которые обслуживает аэропорт.

«Такая практика у них есть. Там, куда они заходят и зашли, они увеличили перевозку пассажиропотока в три–четыре раза, а в некоторых регионах — и в пять. Для нас это очень важно. Самое главное, чтобы мы смогли создать условия для наших граждан, чтобы была возможность летать во многие регионы России», — добавил Иван Белозерцев.

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Губернатор поручил подготовить дорожную карту заместителю председателя правительства Пензенской области Валерию Беспалову, главе Минпрома Михаилу Торгашину, директору аэропорта Юрию Осколкову и начальнику департамента государственного имущества региона Андрею Кудинову.

«Новапорт» — сеть региональных аэропортов, которая владеет либо управляет контрольными пакетами акций в 14 региональных аэропортах: в Новосибирске, Челябинске, Волгограде, Томске, Астрахани, Чите, Тюмени, Перми, Мурманске, Кемерово, Минводах, Калининграде, Улан-Удэ, Владикавказе, а также миноритарными пакетами в аэропортах Барнаула и Ставрополя.

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