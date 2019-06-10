«Новапорт Холдинг» намерен приобрести контрольный пакет акций аэропорта Пензы Экономика

Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. ООО «Новапорт Холдинг» намерено в перспективе приобрести контрольный пакет акций аэропорта Пензы, который на данный момент является государственным бюджетным учреждением области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Соглашение предполагает разработку компанией инвестпрограммы развития аэропорта в Пензенской области, которая включала бы в себя реконструкцию или строительство нового здания аэровокзального комплекса, грузового терминала, топливозаправочного комплекса, цеха бортового питания и других объектов. […] Есть такое намерение у этой компании приобрести контрольный пакет [акций] аэропорта Пензенской области, вложить финансовые средства в строительство нового терминала, современного, построить этот терминал за собственные средства», — пояснил он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 10 июня.

По словам главы региона, также с потенциальным инвестором достигнута предварительная договоренность об увеличении количества направлений, которые обслуживает аэропорт.

«Такая практика у них есть. Там, куда они заходят и зашли, они увеличили перевозку пассажиропотока в три–четыре раза, а в некоторых регионах — и в пять. Для нас это очень важно. Самое главное, чтобы мы смогли создать условия для наших граждан, чтобы была возможность летать во многие регионы России», — добавил Иван Белозерцев.

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Губернатор поручил подготовить дорожную карту заместителю председателя правительства Пензенской области Валерию Беспалову, главе Минпрома Михаилу Торгашину, директору аэропорта Юрию Осколкову и начальнику департамента государственного имущества региона Андрею Кудинову.

«Новапорт» — сеть региональных аэропортов, которая владеет либо управляет контрольными пакетами акций в 14 региональных аэропортах: в Новосибирске, Челябинске, Волгограде, Томске, Астрахани, Чите, Тюмени, Перми, Мурманске, Кемерово, Минводах, Калининграде, Улан-Удэ, Владикавказе, а также миноритарными пакетами в аэропортах Барнаула и Ставрополя.