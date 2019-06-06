Подписано соглашение о намерениях построить в Пензе новое здание аэропорта на условиях ГЧП Экономика

Санкт-Петербург, 6 июня 2019. PenzaNews. Соглашение о намерениях по строительству нового здания аэропорта в Пензе на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) заключено между правительством области и ООО «Новапорт Холдинг» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг, 6 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Документ подписали губернатор Иван Белозерцев и председатель совета директоров корпорации Роман Троценко.

«Экономисты и социологи считают государственно-частное партнерство в сегодняшних реалиях одним из наиболее перспективных направлений развития инфраструктурных проектов в регионах. «Новапорт» владеет либо управляет контрольными пакетами акций в 14 региональных аэропортах и миноритарными еще в паре городов, поэтому я уверен в нашем сотрудничестве», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор напомнил, что по заказу правительства Пензенской области разработана концепция по строительству нового здания аэровокзала, но в нее можно вносить дополнения, чтобы получить самый современный проект, соответствующий требованиям сегодняшнего дня.

«Очень надеюсь, что наша сегодняшняя встреча пройдет плодотворно для каждой из сторон. Я всегда открыт для диалога и оперативного реагирования на рабочие вопросы, которые неизбежно возникают при реализации крупных проектов, но они все так или иначе решаемы», — добавил глава региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, привлечение холдинга к реализации комплексного проекта развития пензенского аэропорта в рамках ГЧП позволит существенно увеличить его пропускную способность, привести в соответствие современным нормам безопасности и доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также поднять уровень комфорта для пассажиров.

«Новапорт» — сеть региональных аэропортов, которая владеет либо управляет контрольными пакетами акций в 14 региональных аэропортах: в Новосибирске, Челябинске, Волгограде, Томске, Астрахани, Чите, Тюмени, Перми, Мурманске, Кемерово, Минводах, Калининграде, Улан-Удэ, Владикавказе, а также миноритарными пакетами в аэропортах Барнаула и Ставрополя.