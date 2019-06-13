Белозерцев проинформировал Мутко о проблемах с переходом застройщиков на эскроу-счета Экономика

Пенза, 13 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проинформировал заместителя председателя правительства России Виталия Мутко о трудностях, с которыми сталкиваются местные застройщики при обращении в банки в рамках перехода на новую модель финансирования жилищного строительства с использованием счетов эскроу.

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«При рассмотрении заявки от строительной компании в нашем регионе банк берет для сравнения аналогичный проект, который был реализован в крупном субъекте [федерации], например, в Московской области, смотрит маржинальность при реализации проекта в Пензенской области и говорит, что у нас разница между себестоимостью и ценой невысокая и для того, чтобы заявка была одобрена, нужно вложить 40% собственных средств. Компания работает на территории Пензенской области давно, построила много объектов, но у нее не может быть маржинальность при реализации проекта такой же, как в Подмосковье», — пояснил Иван Белозерцев в ходе совещания, которое Виталий Мутко провел в режиме видеоконференцсвязи в четверг, 13 июня.

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Вице-премьер РФ согласился с тем, что к региональным застройщикам вряд ли можно предъявлять такие требования, и призвал Банк России обратить внимание на этот вопрос.

Он сообщил также, что Пензенская область до конца 2019 года может войти в программу по индивидуальному жилищному строительству с федеральным финансированием.

По данным пресс-службы регионального правительства, в настоящее время 32 застройщика реализуют 64 проекта с привлечением денежных средств по договорам долевого участия.

После 1 июля 2019 года 48 проектов планируется завершать по старым правилам. Их воплощают в жизнь 28 застройщиков. Еще 16 объектов, которые возводят шесть застройщиков, намечено строить по схеме проектного финансирования с использованием счетов эскроу.