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В Первомайском районе Пензы отметили оперативность выдачи разрешительной документации

09:54 | 18.06.2019 | Экономика

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Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Руководители ряда предприятий Первомайского района Пензы отметили оперативность выдачи чиновниками разрешительной градостроительной документации. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Первомайском районе Пензы отметили оперативность выдачи разрешительной документации

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы услышали вчера на встрече в Первомайском районе, [...] что наше градостроительное управление достаточно оперативно работает с ними как с заказчиками по разрешительной документации. Это касается и расширения производства в виде реконструкции зданий и сооружений, и нового строительства», — сказал глава администрации Пензы в ходе совещания в мэрии во вторник, 18 июня.

По его словам, встречи с директорами промышленных предприятий организованы в районах города с целью обсуждения планов по формированию различных муниципальных программ на 2020 год.

«Мы такие встречи провели в Железнодорожном районе, в Ленинском, в Первомайском. Хотел бы попросить глав [администраций] районов, чтобы они все замечания, которые руководители высказывают, изложили в дорожной карте. [...] В большинстве своем это нам необходимо, чтобы бизнес дальше развивался», — отметил Виктор Кувайцев.

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