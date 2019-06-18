В Первомайском районе Пензы отметили оперативность выдачи разрешительной документации Экономика

Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Руководители ряда предприятий Первомайского района Пензы отметили оперативность выдачи чиновниками разрешительной градостроительной документации. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Мы услышали вчера на встрече в Первомайском районе, [...] что наше градостроительное управление достаточно оперативно работает с ними как с заказчиками по разрешительной документации. Это касается и расширения производства в виде реконструкции зданий и сооружений, и нового строительства», — сказал глава администрации Пензы в ходе совещания в мэрии во вторник, 18 июня.

По его словам, встречи с директорами промышленных предприятий организованы в районах города с целью обсуждения планов по формированию различных муниципальных программ на 2020 год.

«Мы такие встречи провели в Железнодорожном районе, в Ленинском, в Первомайском. Хотел бы попросить глав [администраций] районов, чтобы они все замечания, которые руководители высказывают, изложили в дорожной карте. [...] В большинстве своем это нам необходимо, чтобы бизнес дальше развивался», — отметил Виктор Кувайцев.