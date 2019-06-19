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Сформирована пензенская команда для участия в форуме «Инженеры будущего»

13:29 | 19.06.2019 | Экономика

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Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Команда Пензенской области, которая примет участие в международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего» в Оренбургской области 2–13 июля, сформирована. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпрома со ссылкой на гендиректора ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова и председателя реготделения Союза машиностроителей России Алексея Слугина.

Сформирована пензенская команда для участия в форуме «Инженеры будущего». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Планируется, что в ее состав войдут 10 молодых специалистов.

Это работники ППО ЭВТ, предприятий «Свар», «Радиозавод», «Электроприбор», «СтанкоМашСтрой» и Пензенского государственного технологического университета.

Кроме того, в Оренбург отправятся представители региона, которые займутся подготовкой к проведению данного форума в Пензенской области в 2020 году.

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