Сформирована пензенская команда для участия в форуме «Инженеры будущего» Экономика

Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Команда Пензенской области, которая примет участие в международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего» в Оренбургской области 2–13 июля, сформирована. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпрома со ссылкой на гендиректора ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова и председателя реготделения Союза машиностроителей России Алексея Слугина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Планируется, что в ее состав войдут 10 молодых специалистов.

Это работники ППО ЭВТ, предприятий «Свар», «Радиозавод», «Электроприбор», «СтанкоМашСтрой» и Пензенского государственного технологического университета.

Кроме того, в Оренбург отправятся представители региона, которые займутся подготовкой к проведению данного форума в Пензенской области в 2020 году.