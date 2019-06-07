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Международный молодежный форум «Инженеры будущего» пройдет в Пензе

13:51 | 07.06.2019 | Образование

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Пенза, 7 июня 2019. PenzaNews. Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего», принять который были готовы 14 субъектов РФ, пройдет в Пензенской области в июле 2020 года. Соответствующее четырехстороннее соглашение заключено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.

Международный молодежный форум «Инженеры будущего» пройдет в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под документом поставили председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов, президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев, глава Росмолодежи Александр Бугаев и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Соглашение закрепляет совместные обязательства сторон по подготовке и проведению форума.

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Комментируя достигнутую договоренность, глава региона отметил, что в Пензенской области побуждают руководителей ведущих предприятий, в том числе и входящих в Союз машиностроителей России, активнее участвовать в социальных проектах, прежде всего, связанных с подготовкой кадров.

«Это выгодно всем — региону, который получает значительное усиление трудового ресурса, промышленникам, которые готовят вместе с вузами кадры для себя, молодежи, которая таким образом имеет возможность реализовывать свои таланты на родине, а не искать счастья в других городах. Я уверен, что наша совместная работа над инвестициями в будущее Пензенской области и России даст хороший эффект», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.

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