Виталий Королев отметил положительную динамику развития конкуренции в Пензенской области Экономика

Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев положительно оценил результаты реализации национального плана развития конкуренции в Пензенской области в 2018 году по сравнению с 2017-м.

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«Мы видим значительное снижение нарушений антимонопольного законодательства — на 29%. Это очень ощутимо. Считаю, что это явилось результатом взаимодействия как региональных властей с УФАС, так и то, что мы в общем этому серьезное внимание уделяли в течение всего года», — сказал он в ходе совещания в правительстве Пензенской области в четверг, 20 июня.

Замглавы ФАС России пояснил, что этот показатель дает понимание того, какими путями идти к достижению поставленных целей.

«Доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, также изменилась в большую сторону. Это тоже существенный плюс. […] В Пензенской области все в порядке с этим. Не ищут причины, а находят способ, как это сделать так, чтобы это количество увеличилось», — констатировал Виталий Королев.

Он добавил, что в Пензенской области также удалось снизить количество ГУПов и МУПов.

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«Принято решение о преобразовании двух из трех государственных унитарных предприятий в общества с ограниченной ответственностью, из 147 МУП 58 — также в ООО, один в АО, 16 — в муниципальные АО и так далее. В общем, динамика есть, она неплохая. Более того, мы в значительной степени к этому и стремились, имея в виду, что мы не против форм государственного или муниципального участия в экономике. Нам не нравились формы ГУП и МУП по той причине, что соответствующие структурные образования не могли нести ответственность в дальнейшем по своим обязательствам и могли создать таким образом существенный ущерб для своих контрагентов», — отметил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы.

В продолжение совещания Виталий Королев пояснил, что социальные рынки достаточно сложны для развития конкуренции — немногие из частных организаций готовы на них работать, поскольку эта сфера, как правило, низкомаржинальна и всегда сложна во взаимодействии с потребителями.