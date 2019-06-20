В Пензе прокуратура начала проверку после обращения к Путину по поводу давления на бизнес Экономика

Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области организовала проверку после обращения одного из основателей кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николая Кузякова к президенту России Владимиру Путину с вопросом, касающимся давления на бизнес.

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«По проступившему в ходе прямой линии с президентом России обращению сооснователя кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николая Кузякова, пожаловавшегося на регулярные внеплановые проверки, три из которых прошли на прошлой неделе, прокуратура Пензенской области организовала проверку законности деятельности уполномоченных органов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального надзорного ведомства.

В нем добавляется, что при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в четверг, 20 июня, один из основателей кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков, находясь в ходе прямой линии в студии, смонтированной в московском «Гостином дворе», проинформировал президента России Владимира Путина о том, что наряду с сокращением числа плановых проверок стало больше внеплановых.

По словам предпринимателя, на прошлой неделе его компанию проверили три надзорных органа.

Николай Кузяков выразил уверенность в том, что по итогам этих мероприятий будут назначены штрафы, так как проверяющие должны показывать результаты своей работы.