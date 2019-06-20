Кузяков задал Путину вопрос о давлении на бизнес и пригласил его сыграть в хоккей в Пензе Политика

Москва, 20 июня 2019. PenzaNews. Один из основателей кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков, находясь в студии, смонтированной в московском «Гостином дворе», задал в ходе прямой линии президенту России Владимиру Путину вопрос о снижении давления на бизнес и пригласил его сыграть в хоккей в Пензе.

Фото: Kremlin.ru

Николай Кузяков сообщил, что наряду с сокращением числа плановых проверок стало больше внеплановых.

«Нашу компанию на прошлой неделе буквально три надзорных органа проверяли, и как результат этих проверок, конечно же, будут штрафы», — заявил предприниматель.

Он выразил мнение о том, что роль проверяющих необходимо пересмотреть.

«Как бы сделать так, чтобы надзорные органы не штрафовали и не искали проблем в бизнесе, а помогали развивать малый и средний бизнес?» — спросил Николай Кузяков.

Пользуясь случаем, он также пригласил президента России посетить Пензенскую область.

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«Мы с вами еще встречались, и Вы сказали, что попробуете «Ванюшкины сладости», когда приедете в город Пензу. Это первый повод, чтобы Вы к нам приехали, а второй повод — у нас сильно развита хоккейная школа в городе Пензе, мы выпустили много национальных игроков. Вы играете в хоккей в городе Сочи, губернатор [Иван Белозерцев] у нас тоже играет в хоккей. У меня есть мечта сыграть с Вами на одной площадке в городе Пензе», — пояснил Николай Кузяков.

На это глава государства ответил лаконично.

«Спасибо за приглашение», — сказал Владимир Путин.

После этого он стал отвечать на другие вопросы, которые демонстрировались на большом экране в студии. Вернувшись к теме работы надзорных органов, президент России согласился с тем, что проверяющие должны быть скорее помощниками.

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«Мы к этому и стремимся, чтобы именно так все и обстояло на самом деле. На это и настраиваем все проверяющие организации. И прокуратура на это настраивается, и налоговая служба. Ну а чтобы обеспечить дополнительный контроль, предлагается ряд мер, в том числе и так называемый «зеркальный реестр». [...] Имеется в виду, что не только проверяющие будут вести реестр проверок или прокуратура отмечать, но и проверяемые […] будут вести реестр: кого, кто, как и по поводу чего проверял и каковы результаты, по их оценке. И вся эта информация может и будет стекаться в прокуратуру, которая получит дополнительный источник информации о том, что в этой сфере происходит», — пояснил глава государства.