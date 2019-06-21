Пензенские чиновники начали сбор информации о проблемах, с которыми сталкивается бизнес Экономика

Пенза, 21 июня 2019. PenzaNews. Министерство экономики Пензенской области подготовило анкету с целью выявления проблем, с которыми сталкиваются представители бизнес-сферы при ведении предпринимательской деятельности на территории региона.

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В ней необходимо обозначить, с чем именно возникли сложности — с регистрацией юридического лица, прав собственности на недвижимость, получением лицензии или разрешительной документации на строительство, подключением к инженерным сетям или с другими аспектами.

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Кроме того, предлагается указать в какие органы власти, институты развития и учреждения направлялись обращения для решения возникших проблем, насколько заинтересованы были ответственные лица в положительном результате, а также то, наладилась ли ситуация в настоящее время.