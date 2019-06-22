Выделение государством средств на новую школу в Пензе зависит от объемов ввода жилья Экономика

Пенза, 22 июня 2019. PenzaNews. Обеспечение объемов ввода жилья в 3-м, 6-м и 7-м микрорайонах Арбеково города Пензы на уровне 78,9 тыс. кв. метров в 2019 году является одним из основных условий получения субсидии из федерального бюджета на строительство школы и участка автодороги на этой территории. Об этом сообщила первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Светлана Круглова, которая на месте оценила темпы работ.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Она убедилась, что возведение здания школы на 800 мест в 6-м микрорайоне Арбеково ведется без нарушения графика. По этому объекту оплачены работы на 125 млн. рублей. Сдача школы намечена на декабрь 2019 года.

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Также Светлана Круглова посетила 3-й и 7-й микрорайоны, где работают застройщики «Мегастрой» и «Застава».

На данный момент из планируемых к вводу в текущем году девяти многоквартирных жилых домов сдан в эксплуатацию один, построенный ООО «Мегастрой». До конца июня ожидается ввод двух домов в 7-м микрорайоне. Основную часть жилья намечено ввести в эксплуатацию в IV квартале.

В ходе совещания, которое провела Светлана Круглова, были отмечены недостаточные темпы работ на стройплощадке строения №30 компании «Мегастрой». Там выполнен каркас третьего этажа, при этом ввести дом необходимо до конца года.

В связи с этим первый заместитель министра призвала активизировать работы на объекте, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.