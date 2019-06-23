Мэрия Пензы не выдавала разрешение на строительство объекта вблизи завода точных приборов Экономика

Пенза, 23 июня 2019. PenzaNews. Администрация Пензы не выдавала разрешение на строительство какого-либо объекта на земельном участке на пересечении улиц Окружной и Дизельной — неподалеку от ЗАО «Пензенский завод точных приборов», освоение которого началось спустя длительное время после сноса располагавшихся там построек. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Участок находится в собственности у физического лица, разрешенное использование — объекты автосервиса. Застройщик обращался в администрацию города Пензы с заявлением о выдаче разрешения на строительство подобного объекта, оно было рассмотрено, [...] в выдаче разрешения на строительство отказано», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в связи с этим информация о начале подготовки к строительству на данном участке будет направлена в Госжилстройтехинспецию Пензенской области для дальнейшего реагирования.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» о частичном захвате муниципальной земли, который был выявлен три года назад, Виктор Кувайцев пояснил, что собственник устранил его в 2016 году в добровольном порядке путем переноса ограждения в границы отвода.