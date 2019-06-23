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Мэрия Пензы не выдавала разрешение на строительство объекта вблизи завода точных приборов

14:32 | 23.06.2019 | Экономика

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Пенза, 23 июня 2019. PenzaNews. Администрация Пензы не выдавала разрешение на строительство какого-либо объекта на земельном участке на пересечении улиц Окружной и Дизельной — неподалеку от ЗАО «Пензенский завод точных приборов», освоение которого началось спустя длительное время после сноса располагавшихся там построек. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Мэрия Пензы не выдавала разрешение на строительство объекта вблизи завода точных приборов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Участок находится в собственности у физического лица, разрешенное использование — объекты автосервиса. Застройщик обращался в администрацию города Пензы с заявлением о выдаче разрешения на строительство подобного объекта, оно было рассмотрено, [...] в выдаче разрешения на строительство отказано», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в связи с этим информация о начале подготовки к строительству на данном участке будет направлена в Госжилстройтехинспецию Пензенской области для дальнейшего реагирования.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» о частичном захвате муниципальной земли, который был выявлен три года назад, Виктор Кувайцев пояснил, что собственник устранил его в 2016 году в добровольном порядке путем переноса ограждения в границы отвода.

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