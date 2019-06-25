Власти Пензы вместе с инвесторами ищут варианты использования освободившихся территорий Экономика

Пенза, 25 июня 2019. PenzaNews. Представители администрации Пензы наладили тесное взаимодействие с инвесторами по вопросу дальнейшего использования земельных участков, освободившихся в результате сноса расселенных аварийных и ветхих домов. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

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Он пояснил, что организован обмен информацией между различными управлениями — градостроительства и архитектуры, муниципального имущества, экономического развития — и представителями бизнес-сферы, чтобы найти компромисс между интересами муниципалитета и предпринимателей, которые высказывают свои пожелания о видах разрешенного использования высвобождающейся земли.

Вице-мэр уточнил, что на сегодняшний день для проведения аукционов подготовлено несколько земельных участков, в том числе на улице Бригадной площадью 0,6 га под строительство многоквартирных домов и на улице Пушанина площадью 0,15 га под индивидуальное жилье.

Магомед Агамагомедов также назвал другие территории, которые освободились после сноса домов: на улице Луначарского площадью 0,4 га под размещение паркинга или гостиницы, на улице Путевой — 0,66 га под объекты торговли, на улице Совхозной — 3 га под склады, на улице Маркина — 3 га под объекты складского или производственного назначения, на улице Набережной реки Суры — 0,78 и 0,54 га под объекты коммерции.

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«Сейчас [вопрос] находится на стадии определения возможности покупки данных земельных участков», — отметил он в ходе совещания в мэрии во вторник, 25 июня.

Замглавы городской администрации добавил, что есть заинтересованные инвесторы, с которыми обсуждаются текущие вопросы, в том числе об увеличении площади земельных участков и изменении конфигурации.

Комментируя озвученную информацию, мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил более внимательно относиться к пожеланиям предпринимателей и при наличии возможности и законных оснований идти им навстречу.

«Нам надо научиться слышать тех, кто в этом заинтересован», — подчеркнул он, добавив, что от этого зависит развитие города.

«Иначе видите, во что превращаются эти земельные участки», — отметил Виктор Кувайцев.

В качестве примера он привел территорию на улице Коммунистической, которая, по его словам, пустует на протяжении нескольких лет.