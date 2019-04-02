Мэр Пензы отметил важность поддержки крупного бизнеса Экономика

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил важность поддержки не только потенциальных инвесторов, рассматривающих возможность реализации проектов в различных сферах, но и уже работающего в городе бизнеса, в первую очередь крупного.

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«Мы несколько раз на эту тему говорили. Особенно это касается крупного бизнеса. Внимательное отношение к инвестору, пришедшему к нам в город, безусловно, нужно. Но те, кто у нас давно работает, нам любое их пожелание надо тоже сопровождать», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 2 апреля.

В качестве примера мэр Пензы привел ситуацию, когда представитель предприятия обращается за разрешением на строительство нового цеха.

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По мнению Виктора Кувайцева, соответствующие должностные лица должны в этом случае оперативно отреагировать, а также изучить дополнительные потребности компании и предложить возможные варианты.

Мэр Пензы подчеркнул, что муниципалитет должен стать помощником бизнеса, продемонстрировать заинтересованность в развитии производства и увеличении количества рабочих мест.

«Безусловно, это большая налогооблагаемая база. Как бы мы ни говорили о малом и среднем бизнесе, мы сейчас убедились с вами, особенно за последние 2–3 года, что те предприятия, которые были в свое время ориентированы на оборонзаказ, выпускают гражданской продукции много. Именно на этих предприятиях высокая заработная плата, а это, естественно, и большая доля доходной части [бюджета города] через налог на доходы физических лиц», — пояснил Виктор Кувайцев.