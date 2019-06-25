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В Пензенской области проанализируют результаты рейтинга состояния инвестклимата

17:40 | 25.06.2019 | Экономика

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Пенза, 25 июня 2019. PenzaNews. Результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, в котором Пензенская область заняла 27 место, предстоит проанализировать в регионе. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Пензенской области Валерий Миронов, временно исполняющий обязанности главы ведомства.

В Пензенской области проанализируют результаты рейтинга состояния инвестклимата. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целом в нашем регионе на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика. Однако есть и вопросы, которые требуют наиболее пристального внимания. Одним из таких является повышение административного давления на бизнес. В настоящее время мы проводим анализ результатов, полученных в рамках рейтинга, и планируем обсудить дальнейшие шаги по улучшению ситуации на ближайшем заседании штаба по формированию благоприятного инвестиционного климата под председательством губернатора [Ивана Белозерцева]», — отметил Валерий Миронов по итогам участия в семинаре, посвященном обсуждению результатов рейтинга, который состоялся в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) в Москве во вторник, 25 июня.

По данным пресс-службы министерства экономики региона, интегральный индекс Пензенской области увеличился на 9,8 балла, в то время как по России средний рост составил около 4 баллов.

Пензенская область вошла в группу регионов-лидеров по таким показателям, как «Доля государственных гарантий и гарантий гарантийного фонда от налоговых доходов региона», «Информационный портал по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства» и «Оценка процедур получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса».

7 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были представлены результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который готовится ежегодно. Первую строчку в нем заняла Москва, на втором расположился Татарстан, на третьем — Тюменская область.

Согласно обнародованным данным, средний интегральный индекс рейтинга увеличился на 7,3 балла. При этом для сохранения прошлогодней позиции регионам требовалось прибавить минимум 4 балла.

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