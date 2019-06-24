После вопроса Путину о давлении на бизнес в Пензе пройдет заседание штаба по инвестклимату Экономика

Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил провести заседание штаба по формированию благоприятного инвестиционного климата в связи с обращением одного из основателей кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николая Кузякова к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии.

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«Плановые проверки по требованию президента России контролирующие органы снижают, а вот внеплановые проверки, как он [Николай Кузяков] сказал, возрастают. В этой связи, Андрей Вячеславович Лузгин, до конца месяца [нужно] подготовить заседание штаба по улучшению инвестиционного климата, запросить необходимую информацию, проанализировать ситуацию по Пензенской области по проверкам бизнеса», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к первому заместителю председателя регионального правительства в ходе оперативного совещания в понедельник, 24 июня.

Губернатор отметил, что излишнее давление проверяющих органов мешает развитию предпринимательства.

«[Следует] пригласить на заседание данного штаба руководителей правоохранительных органов, контролирующих организаций для того, чтобы мы вместе посмотрели и проанализировали ситуацию, обсудили этот важный вопрос. Каждый год эта тема поднимается вообще в Российской Федерации, и у нас тоже это имеет место быть», — добавил он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в четверг, 20 июня, один из основателей кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков, находясь в ходе прямой линии в студии, смонтированной в московском «Гостином дворе», проинформировал президента России Владимира Путина о том, что наряду с сокращением числа плановых проверок стало больше внеплановых.

По словам предпринимателя, за неделю его компанию проверили три надзорных органа. Он выразил уверенность в том, что по итогам этих мероприятий будут назначены штрафы, так как проверяющие должны показывать результаты своей работы.

Прокуратура Пензенской области после обращения Николая Кузякова к Владимиру Путину начала проверку.