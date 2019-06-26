В Пензе фирма оштрафована на 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение Экономика

Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Штраф в размере 500 тыс. рублей назначен ООО «Лидер регион» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Установлено, что уполномоченный представитель этой строительной организации предложил лицу, выполняющему управленческие функции в другой коммерческой компании, незаконное денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей за создание им видимости участия в аукционе на получение госзаказа», — пояснила собеседница агентства, уточнив, что таким образом фирма «Лидер регион» рассчитывала победить с минимально возможным снижением начальной цены.

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Она добавила, что после победы этой компании ее представитель был задержан сотрудниками правоохранительных органов при передаче работнику другой организации обещанных денежных средств.

«В отношении злоумышленника возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», — сказала Светлана Артамонова.

Представитель прокуратуры обратила внимание на то, что постановление мирового судьи о назначении штрафа пока в законную силу не вступило.

«Протоколы аукционной комиссии заказчика по итогам электронного аукциона были отменены», — отметила она.