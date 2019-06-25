В Пензе наблюдается тенденция к снижению числа объектов самовольного строительства Экономика

Пенза, 25 июня 2019. PenzaNews. Тенденция к снижению числа объектов самовольного строительства наблюдается в Пензе в последние годы. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

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«Если в 2016 году, например, было выявлено 48 объектов самовольного строительства, в 2017-м — 41, в 2018-м — 17», — сказал он в ходе совещания в городской администрации во вторник, 25 июня.

Магомед Агамагомедов добавил, что с начала 2019 года выявлено лишь четыре таких объекта.

«Те проектные организации, которые есть в Пензе, правообладатели земельных участков понимают, что есть возможность в соответствии с нормами обратиться в администрацию, получить консультацию», — пояснил он, отметив, что в ряде случаев сопровождение заинтересованных лиц начинается еще на этапе формулирования бизнес-идеи.

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что это направление является одним из приоритетных.

«Мы такую работу ведем ради того, чтобы в городе создался фон, когда все желающие понимали бы, что проще обратиться, получить земельный участок в установленном законом порядке и сделать это достаточно оперативно», — сказал он.

Глава администрации города добавил, что чиновники стараются прислушиваться к пожеланиям инвесторов, в том числе касающимся возможностей использования тех или иных территорий.

Он поручил продолжать взаимодействие с бизнесом как в рабочем порядке, так и в рамках дней открытых дверей в мэрии Пензы.

Согласно официальной информации, в настоящее время в Пензе в судах находятся иски о сносе 21 самовольно возведенного объекта. Еще по 24-м вынесены решения, материалы переданы судебным приставам.