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Пензенский кластер «Безопасность» представил свои разработки на форуме «Армия-2019»

13:40 | 26.06.2019 | Экономика

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Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Предприятия пензенского приборостроительного кластера «Безопасность» представили свои разработки на V международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Пензенский кластер «Безопасность» представил свои разработки на форуме «Армия-2019»

Фото: Ckr58.ru

На объединенном стенде кластера посетители могут ознакомиться с деятельностью компаний «ЦеСИС Монтаж», «Радиорубеж», «Юмирс» и «Юмирс техно-дизайн».

Они экспонируют новейшие разработки инженерных и технических средств охраны периметров. Среди них — образец с противогранатными панелями «Махаон-тактика», образец заграждения «АКЛ-БРЗ» и элементы секции радиопрозрачного инженерного заграждения.

Участие пензенских предприятий в выставке организовано при поддержке ООО «Центр кластерного развития» и регионального Минпрома.

Международный военно-технический форум «Армия-2019» начал свою работу 25 июня и продлится по 30-е число.

Он представляет собой комплексное мероприятие, которое, помимо основной экспозиции, включает в себя специальные проекты. В их числе — международная выставка «Интеллектуальные промышленные технологии – 2019» и экспозиция «Инновационный клуб».

Также предусмотрена масштабная научно-деловая программа.

Ключевые мероприятия форума проходят в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области, на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино».

Форум организован Минобороны России.

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