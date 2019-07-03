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В Пензе после публикации СМИ приостановлены работы на участке вблизи завода точных приборов

18:48 | 03.07.2019 | Экономика

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Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Работы на земельном участке, расположенном на пересечении улиц Окружной и Дизельной в Пензе, приостановлены после публикации ИА «PenzaNews» информации о том, что городская администрация не выдавала разрешение на строительство.

В Пензе после публикации СМИ приостановлены работы на участке вблизи завода точных приборов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вместе с тем на металлическом ограждении появились таблички, согласно которым на этом перекрестке будет возведено здание автосервиса.

Несмотря на надпись «Паспорт объекта», необходимые сведения пока отсутствуют.

В частности, не указано, кто является заказчиком и генеральным подрядчиком строительства.

Также отсутствуют контактные данные ответственного лица.

Ранее мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил ИА «PenzaNews», что информация о начале подготовки к строительству без соответствующего разрешения на земельном участке в районе улиц Окружной и Дизельной — неподалеку от ЗАО «Пензенский завод точных приборов» — будет направлена в Госжилстройтехинспецию региона для дальнейшего реагирования.

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