В Пензе после публикации СМИ приостановлены работы на участке вблизи завода точных приборов Экономика

Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Работы на земельном участке, расположенном на пересечении улиц Окружной и Дизельной в Пензе, приостановлены после публикации ИА «PenzaNews» информации о том, что городская администрация не выдавала разрешение на строительство.

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Вместе с тем на металлическом ограждении появились таблички, согласно которым на этом перекрестке будет возведено здание автосервиса.

Несмотря на надпись «Паспорт объекта», необходимые сведения пока отсутствуют.

В частности, не указано, кто является заказчиком и генеральным подрядчиком строительства.

Также отсутствуют контактные данные ответственного лица.

Ранее мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил ИА «PenzaNews», что информация о начале подготовки к строительству без соответствующего разрешения на земельном участке в районе улиц Окружной и Дизельной — неподалеку от ЗАО «Пензенский завод точных приборов» — будет направлена в Госжилстройтехинспецию региона для дальнейшего реагирования.