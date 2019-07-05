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Компания «ФомЛайн» запустила в Кузнецке завод по производству эластичного пенополиуретана

13:20 | 05.07.2019 | Экономика

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Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Новый вертикально интегрированный завод «ФомЛайн» по производству эластичного пенополиуретана (ЭППУ) и матрасов начал работу в Кузнецке Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания «ФомЛайн» запустила в Кузнецке завод по производству эластичного пенополиуретана. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данный завод стал одиннадцатым предприятием этой фирмы в России и странах СНГ.

Общая стоимость проекта оценивается в 3 млрд. рублей. 500 млн. рублей предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа для ООО «Кузнецкий технопарк» (входит в «ФомЛайн»).

Предприятие располагается на территории 23 га.

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В рамках первой очереди проекта начат выпуск эластичного пенополиуретана — высокотехнологичного гипоаллергенного наполнителя для матрасов, подушек и мягкой мебели. На полную мощность — выпуск 30 тыс. тонн ЭППУ в год — завод выйдет в течение 2,5–3 лет. В 2019 году объем производства планируется на уровне 10 тыс. тонн.

Следующим этапом станет запуск производства матрасов на той же площадке.

Ввести второй проект в промышленную эксплуатацию планируется во II квартале 2020 года. Завод будет выпускать 600 тыс. изделий в год. Значительная часть матрасов будет скручиваться и поставляться в коробках высотой до 60 см без ущерба для качества.

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