Темпы роста доходов бюджета Пензенской области отстают от среднероссийского уровня Экономика

Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Темпы роста доходов бюджета Пензенской области за период с января по май 2019 года к аналогичному уровню 2018-го отстают от среднероссийского показателя. Об этом сообщила министр финансов региона Любовь Финогеева.

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«Бюджет Пензенской области по налоговым и неналоговым доходам на 2019 год в целом утвержден в объеме 35 млрд. 736 млн. рублей, или с приростом к 2018 году на 3,4%. План первого полугодия составлял 16 млрд. 322 [млн. рублей]», — отметила она в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 8 июля.

Министр уточнила, что по факту поступили доходы сумме 16 млрд. 386 млн. рублей, план выполнен на 100,4%.

«Прирост к аналогичному периоду прошлого года — 3,5%, то есть 548 млн. [рублей] плюсом мы получили, что примерно соответствует запланированному темпу. Но хочу сказать, что у нас имеется информация за пять месяцев по всем регионам Российской Федерации по темпам роста к аналогичному периоду прошлого года, и средний процент темпа роста составляет 15,3%, по Приволжскому федеральному округу — 9,5%. У нас за пять месяцев прирост был 6%», — сказала Любовь Финогеева.