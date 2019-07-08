Поступления от штрафов за нарушения ПДД снизились из-за сроков заключения контрактов Экономика

Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Поступления от штрафов за нарушения ПДД, которые с 2019 года являются источником формирования регионального дорожного фонда, снизились в Пензенской области. Об этом сообщила министр финансов региона Любовь Финогеева, выступая с докладом об исполнении областного бюджета за период с января по июнь.

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«Планировался прирост с учетом сложившейся тенденции прошлых лет и повышения уровня собираемости наложенных штрафов. Однако поступления за полугодие снизились», — отметила она в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 8 июля.

Любовь Финогеева добавила, что, по словам ответственных должностных лиц, одной из причин этого является позднее заключение контрактов на соответствующие услуги.

«В прошлом году они у нас тоже в марте или в апреле даже были заключены. Здесь нужно администраторам доходов более тщательно и активно работать по, я считаю, в первую очередь повышению собираемости», — сказала министр.

В свою очередь начальник управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин упомянул о контракте с компанией «Ростелеком», который, согласно данным портала госзакупок, был заключен в марте по итогам электронного аукциона, объявленного еще в конце 2018 года.

Комментируя тот факт, что в начале 2019 года регион фактически не получил предусмотренные этим контрактом услуги по предоставлению информации о нарушениях ПДД на контролируемых участках автодорог Пензенской области, Алексей Костин заверил, что в июле удастся выйти на плановые показатели и до конца года выполнить поставленные задачи.

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«Мы сейчас уже подготовили дополнительную заявку на 170 тыс. фактов нарушений, это дополнительные места дислокации, то есть также мы закупаем еще 10 передвижных комплексов. Мы рассчитываем даже примерно на 900 тыс. фактов выйти по итогам года и годовой план мы выполним», — сказал начальник управления.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев потребовал учесть полученный опыт и до 15 декабря 2019 года по итогам конкурсных процедур заключить контракты на 2020-й.

«Это должно быть в неукоснительном исполнении, чтобы уже с 1 января 2020 года все вопросы с «Ростелекомом» и другими организациями были урегулированы и они могли приступить к работе. Идет задержка — всегда нам денег не хватает, все мы придерживаем, а потом сами теряем в деньгах, начинаем догонять к концу года, но мы могли бы перевыполнить эти показатели», — отметил глава региона.

Он выразил уверенность в том, что сумма поступление от штрафов за нарушения ПДД должна расти.

«Мы увеличиваем количество камер, […] мы вправе рассчитывать на увеличение [поступлений от] штрафных санкций», — подчеркнул губернатор.