Участники сговора в сфере сбора данных о нарушениях ПДД оштрафованы на 7 млн. рублей Экономика

Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области оштрафовало на общую сумму более 7 млн. рублей ООО «Информационные системы Поволжья», ООО «Региональный компьютерный сервис» и ОАО «Оператор электронного правительства» за участие в картельном сговоре в сфере сбора данных о нарушениях правил дорожного движения (ПДД). Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального антимонопольного ведомства.

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«Материалы переданы в УМВД по городу Пензе для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции», — добавляется в тексте.

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Ранее стало известно, что рамках реализации программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области в 2014–2020 годах» в период 2015–2017 годов ГБУ «Безопасный регион» проводилось 11 аукционов на оказание услуг по предоставлению информации о движении транспортных средств — о нарушениях ПДД — на общую сумму более 258 млн. рублей.

По итогам рассмотрения всех материалов, в том числе поступивших из управления ФСБ России по Пензенской области, был сделан вывод о том, что ООО «Информационные системы Поволжья», ООО «Региональный компьютерный сервис», ОАО «Оператор электронного правительства» и некий индивидуальный предприниматель устранили конкуренцию между собой. Картельное соглашение было реализовано за счет заключения контрактов по начальной (максимальной) цене.

6 сентября 2018 года комиссия УФАС России по Пензенской области приняла решение о признании этих действий нарушением п. 2 ч. 1 ст. 11 федерального закона «О защите конкуренции».

Участникам картельного сговора были выданы предписания о недопущении нарушения антимонопольного законодательства.