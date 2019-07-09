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В Пензенской области разработаны паспорта 50 региональных проектов

17:37 | 09.07.2019 | Экономика

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Пенза, 9 июля 2019. PenzaNews. Паспорта 50 проектов, направленных на реализацию 12 национальных проектов, разработаны в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Пензенской области разработаны паспорта 50 региональных проектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В информационной системе «Электронный бюджет» к настоящему времени утверждено 45 паспортов региональных проектов.

С целью их реализации заключены контракты на 4,3 млрд. рублей.

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7 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Документом определены 12 направлений стратегического развития, в соответствии с которыми были разработаны национальные проекты: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».

В феврале 2019 года на сайте правительства России были размещены сведения, согласно которым расходы на реализацию национальных проектов в период до 2024 года составят 25,7 трлн. рублей.

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