ВТБ запускает новые устройства онлайн-инкассации Экономика

Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Банк ВТБ, работающий в том числе на территории Пензенской области, предоставит клиентам крупного бизнеса новый вид устройств самообслуживания с онлайн-инкассацией — автоматизированную депозитную машину (АДМ).

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, она будет устанавливаться непосредственно на территории компании-клиента для моментального внесения выручки на свой расчетный счет.

«С помощью нового сервиса средства в режиме онлайн зачисляются моментально на расчетный счет компании. Деньги сразу становятся доступны клиенту, благодаря чему увеличивается скорость оборота наличных. Кроме того, выполняется автопересчет и проверяется подлинность банкнот. Таким образом, клиенты банка значительно сокращают свои расходы на услуги инкассации и оптимизируют этот процесс», — пояснили в банке, добавив, что данный вид устройств наиболее актуален для крупных ритейлеров.

«Сотрудники компаний могут самостоятельно инкассировать выручку в любое удобное время, находясь на рабочем месте. Благодаря этому значительно снижаются риски, связанные с недостачей или хищением денежных средств — после их внесения в устройство ответственность за сохранность наличных переходит к банку», — сказали в пресс-службе.

Комментируя запуск нового вида устройств самообслуживания с онлайн-инкассацией, член правления ВТБ Валерий Чулков подчеркнул, что банк в рамках принятой стратегии нацелен на активное продвижение цифровых продуктов.

«С помощью нового оборудования мы предложим нашим клиентам улучшенный сервис, который значительно сэкономит их затраты, а также упростит процесс подготовки выручки», — отметил он.

ВТБ зарегистрирован Банком России 17 октября 1990 года под номером 1000. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций выдана 8 июня 2015 года.