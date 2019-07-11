Валерий Беспалов ознакомился с организацией форума «Инженеры будущего» в Оренбурге Экономика

Оренбург, 11 июля 2019. PenzaNews. Заместитель председателя правительства региона Валерий Беспалов ознакомился с организацией VIII международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» в Оренбурге в день его закрытия, 11 июля, чтобы использовать опыт при проведении мероприятия в Пензе в 2020 году.

Фото: Prom.pnzreg.ru

«Сейчас важно учесть все положительные моменты этого форума, понять, как организаторам удалось совместить на одной площадке такое количество образовательных факультетов, разнообразные деловые программы. На первый план выходят вопросы безопасности людей, а их здесь около 1,5 тыс. Организаторы сумели обеспечить всех качественным питанием, водой, комфортными условиями пребывания — безопасность складывается из многих компонентов», — сказал он.

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Валерий Беспалов посетил выставку-презентацию промышленных предприятий Оренбургской области, ознакомился с одним из проектов московского государственного образовательного комплекса и принял участие в заседании круглого стола, посвященном вопросам информатизации промышленных предприятий на примере производственного объединения «Стрела».

Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, в образовательных программах по радиоэлектронике, научным основам инженерной деятельности, основам производства и базовым управленческим навыкам приняли участие специалисты АО «ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова», ООО «СВАР», АО «ПО «Электроприбор», ООО «СтанкоМашСтрой», ПензГТУ и АО «Радиозавод».

Молодые люди выступили единой командой от региона, активно участвовали во всех мероприятиях форума и заняли в рейтинге 19 место из 66 делегаций.