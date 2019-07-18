Рост цен на бензин в Пензенской области назван обоснованным Экономика

Пенза, 18 июля 2019. PenzaNews. Увеличение розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо хозяйствующими субъектами, входящими в группу вертикально ориентированных нефтяных компаний (ВИНК), зафиксированное в Пензенской области с апреля по июнь 2019 года, не превышает прогнозного среднегодового уровня инфляции и обусловлено объективными причинами. Об говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления ФАС России.

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В нем уточняется, что за данный период в среднем рост розничных цен на бензин в Пензенской области составил: на АИ-92 — 1,24%, АИ-95 — 1,29%.

В связи с этим у компаний, осуществляющих реализацию топлива, была запрошена информация о причинах подорожания.

Согласно сведениям, представленным хозяйствующими субъектами, входящими в ВИНК, повышение обусловлено ростом закупочных цен на нефтепродукты. В среднем за апрель и май он составил: на АИ-92 — 15%, на АИ-95 — 14%.

При этом повышение розничных цен произведено с учетом обязательств, установленных протоколом совещания, проведенного заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком 31 октября 2018 года, который предусматривает динамику изменения розничных цен на нефтепродукты в пределах прогнозируемого уровня инфляции в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны на 2019 год.