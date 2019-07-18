Россельхозбанк отменяет комиссии для компаний-экспортеров сектора АПК Экономика

Пенза, 18 июля 2019. PenzaNews. Россельхозбанк ввел ряд преференций для компаний агропромышленного комплекса, ведущих экспортную деятельность на территории страны, в том числе в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

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В нем отмечается, что теперь экспортеры сельхозпродукции могут без комиссий открывать и вести счета с использованием дистанционного банковского обслуживания, осуществлять переводы в рублях и иностранной валюте. Также комиссия не будет взиматься за выполнение учреждением функций агента валютного контроля и другие услуги.

«Условия акции распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые поставили на учет и обслуживание в РСХБ новый или действующий экспортный контракт. Воспользоваться услугами и продуктами РСХБ на специальных условиях можно во всей региональной сети до 31 января 2020 года включительно», — добавляется в пресс-релизе.

Ранее для поддержки экспортеров продукции АПК в Россельхозбанке был создан центр компетенций по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, оказывающий консультационную поддержку клиентам по принципу одного окна. В частности, специалисты помогают в составлении и проведении экспертизы внешнеторгового контракта, текстов банковских гарантий и аккредитивов, осуществлении расчетов в форме аккредитива и инкассо.

Кроме того, на сайте банка имеется раздел « Экспортерам АПК » с актуальной информацией для участников ВЭД. Для получения консультации достаточно оставить заявку или позвонить на горячую линию по вопросам внешнеэкономической деятельности.

Комментируя новые условия, первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина отметила, что кредитно-финансовое учреждение как опорный банк АПК реализует меры по поддержке аграриев для решения государственной задачи по двукратному увеличению экспорта сельхозпродукции.

«Мы стремимся создать максимально комфортные условия ведения бизнеса на внешних рынках новым компаниям и действующим клиентам. Банк продолжит совершенствовать продукты, развивать бизнес-процессы и создавать комфортную среду для предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность», — сказала она.

По информации на 1 июля 2019 года, кредитный портфель экспортно ориентированных компаний АПК АО «Россельхозбанк» достиг 193 млрд. рублей. За первое полугодие учреждение предоставило данной группе клиентов 96 млрд. рублей.

АО « Россельхозбанк » — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.