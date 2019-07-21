Выкупная цена на землю в Пензенской области сохранится до 1 января Экономика

Пенза, 21 июля 2019. PenzaNews. Постановление об увеличении выкупной цены на земельные участки, находящиеся в собственности Пензенской области, и те, госсобственность на которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи без проведения торгов вступит в силу с 1 января 2020 года.

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Соответствующие изменения внесены 19 июля в постановление правительства Пензенской области от 8 июля 2019 года № 396-пП, где не было указано, когда оно вступит в силу.

Согласно документу, стоимость земель данной категории будет увеличена с 30% от кадастровой стоимости участков до 50% в Пензе, с 15% до 30% на других территориях.

Если документы для заключения договора купли-продажи земельных участков будут поданы до вступления в силу этих изменений, то цена будет определяться по прежним правилам.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до июня 2016 года цена земельных участков при их продаже составляла в Пензе 20% ставки земельного налога на единицу площади, в районах — 10%. Затем условия были пересмотрены, и земельные участки стало необходимо выкупать по полной кадастровой стоимости.

С 2017 года выкупная цена на земельные участки, находящиеся в собственности Пензенской области, и те, госсобственность на которые не разграничена, была временно снижена при заключении договора купли-продажи без проведения торгов до 30% от кадастровой стоимости в Пензе и 15% на других территориях.