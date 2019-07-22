В Пензенской области за полгода введено 335 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 22 июля 2019. PenzaNews. 335 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования с января по июнь 2019 года. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

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По его словам, это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Индивидуальными застройщиками было введено 268 тыс. кв. метров. Это 177,9% к уровню первого полугодия 2018 года», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 22 июля.

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Максим Уханов добавил, что по вводу жилья на 1 тыс. человек Пензенская область с показателем 254 кв. метра заняла четвертое место в Приволжском федеральном округе.

«Наибольший объем ввода жилья на 1 тыс. человек населения приходится на Пензенский [район] — 938 кв. метров, Бессоновский — 291, Земетчинский район — 253 кв. метра. В городе Пензе на 1 тыс. человек населения введено 327 кв. метров», — уточнил руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

Максим Уханов пояснил, что объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», составил 11,4 млрд. рублей, что почти на 5% больше, чем за аналогичный период 2018 года — по этому показателю регион занимает третье место в ПФО.