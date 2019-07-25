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В Пензенской области инвестиции в основной капитал за I квартал превысили 12 млрд. рублей

16:59 | 25.07.2019 | Экономика

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Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. Объем инвестиций в основной капитал составил в Пензенской области за I квартал 2019 года 12,2 млрд. рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Лузгин.

В Пензенской области инвестиции в основной капитал за I квартал превысили 12 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он отметил, что рост к аналогичному периоду прошлого года — 2,7%.

«Одним из факторов, влияющих на привлечение инвестиций в Пензенскую область, является формирование благоприятных условий для ведения бизнеса на территории региона», — пояснил Андрей Лузгин в ходе заседания облправительства в четверг, 25 июля.

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Он напомнил, что по итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал составил 87,8 млрд. рублей, это примерно на 20% больше уровня 2017-го.

Согласно данным Росстата, структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в I квартале 2019 года выглядит в Пензенской области следующим образом: привлеченные средства составляют 51,3%, собственные — 48,7%.

В том числе на бюджетные средства приходится 4,7%, на кредиты банков — 27,1%, на средства организаций и населения на долевое строительство — 0,7%.

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