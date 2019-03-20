Пензенская область нацелена привлекать по 90–100 млрд. рублей инвестиций в год Экономика

Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Пензенская область нацелена привлекать ежегодно по 90–100 млрд. рублей инвестиций. Об этом сообщил генеральный директор АО «Корпорация развития Пензенской области» Дмитрий Полукаров.

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«В идеальных условиях объем инвестиций в основной капитал должен составлять в районе 27% от валового регионального продукта. В натуральном выражении на сегодняшний день это порядка 90–100 млрд. рублей инвестиций в основной капитал ежегодно», — сказал он в ходе выездного заседания общественного совета при Законодательном собрании Пензенской области, прошедшего на базе холдинга «Маяк» в среду, 20 марта.

Дмитрий Полукаров добавил, что с учетом показателей за 2017 и 2018 годы, когда объем инвестиций составлял более 72 млрд. и около 88 млрд. рублей, нужно ежегодно дополнительно привлекать по 15–20 млрд. рублей.

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«В этом случае мы сможем обеспечить устойчивый рост валового регионального продукта», — пояснил руководитель «Корпорации развития Пензенской области».

По его словам, в настоящее время на сопровождении находится 44 проекта с общей суммой инвестиций 127 млрд. рублей, предусмотрено создание более 7,5 тыс. рабочих мест.

«Если посмотреть структуру, большинство из этих проектов — сельскохозяйственные», — отметил Дмитрий Полукаров.

Он объяснил это тем, что самое большое льготное финансирование заложено по линии министерства сельского хозяйства России, благодаря чему «можно получить практически бесплатные деньги для бизнеса».